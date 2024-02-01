Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ: Kimseyi işten çıkarmayacağız!
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi’ndeki seçim çalışmaları sırasında DİSK üyesi bir belediye işçisi ile sohbet etti. Dağ, seçimi kazanmaları durumunda kimsenin işten atılmayacağını söyledi.
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