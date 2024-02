Dirençli şehirler için risk kalkanı modeli

AK Parti'nin dirençli şehirler üzerine inşa ettiği seçim beyannamesinde, özellikle depreme hazırlık ile kentsel dönüşüm çalışmalarını daha sistematik ve sürekli hale getirmek için yeni bir kentsel dönüşüm seferberliği startı veriliyor. Buna göre, dezavantajlı gruplara yönelik konut üretimini sürdürülecek. Kentsel Risk Kalkanı modeli kapsamında "İtfaiye Akademileri" kurulacak.AK Parti, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" ismiyle açıklanan seçim beyannamesini tanıttı. Beyannameye gerçek belediyecilik ve dirençli şehirler bölümü damgasını vurdu. AK Parti, özellikle 6 Şubat depreminin ardından ülke genelinde kapsamlı bir kentsel dönüşüm seferberliği için çalışmalarını hızlandırdı. Manifesto niteliğindeki beyannamede de bu konu "Yerinde yeni yaşam", "Kentsel risk kalkanı", "Gerçek belediyecilikte göç yönetimi, "Güvenli şehirler ve sokaklar" olmak üzere 4 ana başlık üzerine temellendirildi.Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun olarak "Yerinde Yeni Yaşam" gerçek belediyeciliğin gelecek aşaması olarak görülüyor. Bu çerçevede, alan/ ada bazlı dönüşümle gerçekleştirilen bütüncül dönüşüm yaklaşımına, "Yerinde Yeni Yaşam" modeliyle yeni bir boyut kazandırılıyor. "Dijital Şehir İkizleri" projesinin pilot çalışması tamamladıktan sonra ülke çapında yaygınlaştırılacak. Her şehrin 5, 10, 25 ve 100 yıllık potansiyel gelişim ve değişim istikametini dikkate alan, kısa-orta ve uzun vadeli makro yatırım perspektifleri belirlenecek. Her yerel yönetim biriminin kendi sorumluluk sahasındaki konut stokunun durumunu (konut sahiplik oranı, konutların fiziki ve teknik yeterliliği ve dayanıklılığı gibi) kısa sürede ve net bir şekilde ortaya çıkarması sağlanacak.AK Parti'nin 22 yılda sosyal alanda hayata geçirdiği "Sosyal Koruma Kalkanı"na ek olarak yeni dönemde şehirlerdeki yaşamı her türlü sosyal, ekonomik ve doğal riske karşı koruyacak "Kentsel Risk Kalkanı" modeli tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak. Her şehrin afet ve risk potansiyeli, kendine has özellik ve dinamiklerine bağlı olarak ve sürekli güncellenecek. Risklere karşı proaktif stratejiler hazırlanacak. YÖK ve yerel yönetimler işbirliğinde itfaiye birimlerinin yeni nesil risklere karşı hazırlığını artıracak "İtfaiye Akademileri" kurulacak. Afet dönemlerinde dezenformasyonu engelleyecek uzman iletişim birimleri geliştirilecek.AK Parti'nin yerel seçim beyannamesinde göç sorununa karşı insan odaklı ve rasyonel göç politika yöntemleri uygulanması da yer alıyor. Beyannamede bu politika "Düzensiz göç ile etkili mücadele" ve "Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, sürdürülebilir ve onurlu geri dönüşü" olmak üzere iki ana unsura dayanıyor. AK Partili belediyeler, göç sorununda merkezi idarenin uyguladığı entegre politikaya katkı vermeye devam edecek. Döngüsel göç yönetimi anlayışı ile bir taraftan, göçü kaynağında engellemeye dönük güvenlik mekanizmalarına ağırlık verilecek, diğer yandan sığınmacıların geri dönüşlerini kolaylaştıracak kurumsal kapasite artırılacak.Şehirlerin karşı karşıya kaldığı ve kalacağı risklerin önceden belirlenerek bu riskleri önlemek için yapılması gerekenlerin, yerel yönetimlerin stratejik plan metinlerinde yer alması yasal olarak zorunlu kılınacak. Belediyelerin afet yönetimine dair hazırlıklarını organize edecek belediye afet birimlerinin kurulması sağlanacak. Belediyelerin ulusal veya şehir bazlı doğal ve sosyal riskleri azaltıcı, bertaraf edici rol üstlenmeleri sağlanacak.AK Parti'nin beyannamesinde dikkat çekici başlıklardan biri de sokak hayvanları oldu. Buna göre sokak köpeklerinin neden olduğu toplumsal sorunların giderilmesi için kapsamlı bir eylem programını hayata geçirilecek. Kanuni ve idari düzenlemelerin etkinliği artırılacak. İhtiyaca göre yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Mali kaynakları daha etkin kullanarak yerel yönetimler tarafından hayvan bakımevlerinin sayısı ve nitelikleri çoğaltılacak.