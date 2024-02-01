"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ramazan Pişkin, 31 Ocak 2024 günü saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden üç bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca Pişkin'i öldüren şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.