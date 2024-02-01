Video Yaşam Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya veda | Video
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya veda | Video

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya veda | Video

01.02.2024 | 10:45

İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında ölü bulunan Ramazan Pişkin Diyarbakır'da toprağa verilecek.

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