Hainlerin İsveç paniği başladı

İsveç'e NATO üyeliği için Türkiye'den vize çıkması sonrasında PKK ve FETÖ üyelerini korku sardı. TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği onaylandıktan sonra Türkiye'nin vermiş olduğu bu karara karşı üzerlerinde tehdit hisseden FETÖ'cüler harekete geçti. FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav, Türkiye'nin İsveç kararının ardından PKK/KCK'nın Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim'i Youtube kanalına konuk aldı.Aytav ile Müslim'in ilk röportajları da bu olmadı. PYD'li Müslim, FETÖ'cü Aytav'ın sosyal medyadaki kanalına bir yılda 3. kez konuk oldu. Yayın sonrasından birçok kişi FETÖ ve PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı işbirliğinin bir kez daha gözler önüne serildiği yorumunu yaptı.