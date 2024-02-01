Sabah’ın “şehitlik üzerine villa” haberi harekete geçirdi: Bakanlık yargıya taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce "Şehitlik olabilir" uyarısına rağmen göz yumduğu 144 villalık 8.5 milyarlık ölüm sitesi inşaatıyla ilgili harekete geçti. SABAH, villa inşaatının olduğu bölgede 2 yıl önce 4 Osmanlı askeri cesedine ait kemik bulunduğunu ve İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce inşaatın durdurma kararı verildiğini duyurdu.Kurul, bölgenin şehitlik olabileceğini ve Balkan Savaşlarının yaşandığı Çatalca savunma hattı etki alanında olması ve bölgedeki Alaiye Şehitliği'yle benzer nitelikte bulgular elde edilmesi nedeniyle inşaatın durdurulması gerektiği kararı almıştı. Ancak CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, villa inşaatının devam etmesine göz yumarak kararı uygulamadı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, SABAH'ın haberi üzerine suç duyurusu yapmak üzere hazırlandığı öğrenildi. Bakanlık, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden villa inşaatında çıkan kemiklerle ilgili ve inşaatın durdurulması yönünde alınan kurul kararının bir örneğinin kendilerine gönderilmesini istedi.Bakanlığın, bölgenin şehitlik olabileceği değerlendirmesine kulak tıkayan ve şehitlerin kemikleri üzerine yapılan inşaatın devam etmesine göz yuman CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.