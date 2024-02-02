CHP’nin tepesinde koltuk kavgası kızıştı

Bugün gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi (PM) toplantısında gündeme gelmesi beklenen Ankara Çankaya adaylığı, partide yeni bir iç çekişmeye daha yol açtı. Koltuk mücadelesinin kızıştığı ilçe için tüm tarafların kendine yakın isimleri aday göstermeye çalışması, "rant kavgası" yorumlarını da beraberinde getirdi.Özgür Özel'in bu konuda kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i işaret etmesi, partideki İstanbul oluşumunu ayağa kaldırdı. İmamoğlu'nun ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'yi desteklediği, buna ek olarak İBB'den eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe için de nabız yokladığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun ise kendisine en yakın isimlerden olan mevcut belediye başkanı Alper Taşdelen için lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.3 ismin haftalardır bilek güreşine sahne olan Çankaya için Mansur Yavaş'ın da devreye girdiği bildirildi. Ankara'daki bazı ilçelerde kendi tercihleri göz ardı edildiği için partide büyük bir krize yol açan Yavaş'ın, bu kez Çankaya'da Bekir Ödemiş için atağa geçtiği öğrenildi. Kısa süre öncesine kadar ABB'de Tabiat ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak görev yapan Ödemiş, Yavaş'a en yakın siyasiler arasında yer alıyor.