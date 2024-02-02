Türkiye’nin F-16 talebi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 541'e ulaşmıştır. Suriye'de ise son bir haftada 13 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2023'ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1704'e yükselmiştir" diye konuştu. ABD'den tedarik edilmesi planlanan F-16 savaş uçakları ile ilgili de bilgi veren Aktürk, Türkiye'nin talebinin ABD Kongresi'ndeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığı bilgisini paylaştı. Öte yandan MSB kaynakları, Yunanistan kaynaklı bazı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunun herhangi bir şarta bağlı olmadığını da bildirdi. Bakanlık kaynakları ayrıca, Türkiye'nin F-35 tedariki konusunda her iki ülkenin duruşunda herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.