DEAŞ’ın ilk hedefi St. Antuan Kilisesi’ydi: İtalyan Kilisesi’ndeki saldırı adım adım böyle geldi





SİLİVRİ VE BELGRAD ORMANI'NDA DEAŞ ÇİFTLİĞİ KURMAK İSTEDİLER



Şüphelilerden M. Alısher Ugli Mirzoev'in Temmuz 2023 yılında DEAŞ üyelerine silahlar konusunda eğiterek ABD'ye göndermek amacıyla Belgrad Ormanı ve Silivri'deki bir çiftlikte eğitim kurma çalışması yaptığı saptandı. Ayrıca silah temini için de arayış içerisinde olduğu Türkiye'de eylem yapabilmek için Kilise saldırısının da talimatını veren Andrei Guzun kimliğini kullanan "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod Adam Khamirzaev'den izin istediği ortaya çıkarıldı. Kilise saldırısının talimatını veren Khamirzaev'in 2017-2018'de Antalya'da yakalanarak tutuklandığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.