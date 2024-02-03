DEAŞ’ın ilk hedefi St. Antuan Kilisesi’ydi: İtalyan Kilisesi’ndeki saldırı adım adım böyle geldi

SABAH, İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının adım adım nasıl gerçekleştiğini açıklıyor. Elde edilen bilgilere göre 28 Ocak günü saat 11.30 sıralarında rahiple birlikte yaklaşık 31 kişi Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini yapıyordu. Olaydan önce keşif yaptıkları saptanan DEAŞ üyesi "Hamza" kod Amirjon Kholikov ve David Tanduev saldırı günü 08.20 sıralarında ikamet ettikleri Başakşehir'den "EL 738 FX" plakalı otomobil ile hareket ederek kiliseye yakın bir bölgeye geldi. Aracı Kholikov kullanıyordu. Tanınmamak için siyah giyen ve yüzlerine maske takan saldırganlar 7.65 milimetrelik çaplı tabancalarla kilise kapısına adım attı.
AYİN YAPANLARIN ÜZERİNE MERMİ YAĞDIRDI
Kiliseye ilk giren David Tanduev, tabancasının kabzasıyla ayine katılanların en arkasında bulunan Tuncer Cihan'ın kafasına vurdu. Ardından ise kilisede bulunanlara hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Tabancanın ara ara tutukluluk yapması üzerine yine Tanduev, Tuncer Cihan'ın kafa tepe bölgesine ateş ederek öldürdü. Kilisede bulunanlara ateş etmeye devam etmek istediği sırada silahı yeniden tutukluluk yaptı. Kilise duvarlarına çok sayıda mermi isabet etti. Tanduev bu esnada yüksek sesle bir şeyler söyledi ancak kamera kayıtlarının sesli kayıt yapmaması üzerine ne dediği çözülemedi.
OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Diğer şüpheli Amirjon Kholikov da tabancasıyla ayindeki kişilere ateş gözetmeksizin ateş etti. Kholikov'un da tabancasının tutukluk yapması Kilise'de yaşanabilecek katliamın önüne geçti. Dışarı çıkan şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Bundan sonraki süreçte ise şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü hızlıca reaksiyon gösterdi. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit eder etmez, onlara araç temin eden, saklanma- barınma ihtiyaçlarını karşılayan ve olay öncesinde bağlantılı oldukları değerlendirilen şahısların adreslerine baskın düzenledi.
25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eylemi gerçekleştiren 2 şüpheli ve talimatı verdiği saptanan "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod Adam Khamirzaev'in de arasında olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı. Başakşehir'de yakalanan David Tanduev'in kamera görüntülerinde eylemden sonra uzun sakallarını tanınmamak için kestiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen 34 kişiden 25'i tutuklandı. 9'u ise adli kontrolle serbest kaldı.
ARACI GETİRDİ RUSYA'YA UÇTU
Şüphelilerin kaçış güzergahları da mercek altına alındı. Sarıyer Bahçeköy- Kemerburgaz yolu üzerindeki ormanlık alanda şüphelilerin olayda kullandığı tabancaya ati kabza, şarjör, sürgü, şarjör kapağı gibi materyaller ile kamufle oldukları maske, mont gibi kıyafetleri ele geçirdi. Şüphelilerin olayda kullandığı araç da Beylikdüzü'nde bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Araç, Abdullo Buriev isimli şahıs tarafından 27 Kasım 2022 tarihinde Edirne Hamzabeyli Sınır kapısından ülkeye giriş yaptı. Buriev ise aracı Türkiye'ye getirmesinden sadece 2 gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya uçtu.
ARACI SALDIRIDAN 1 GÜN ÖNCE TESLİM ALDI
Aracı mercek altına alan güvenlik birimleri Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) sorgulamasında aracın, 23 Ocak günü İstanbul Havalimanı civarında, bir gün sonra ise Fatih'te şüpheli Shamsullo Radzhabov tarafından kullanıldığını belirledi. Radzhabov, gözaltına alındığında verdiği ifadede aracı eylemden 1 gün önce eylemi gerçekleştiren iki şüpheliden biri olan "Hamza" kod Amirjon Kholikov'a "Abdurrahman" kod Alisher Rakhimov ve araba tamircisi Farrukh Soliev ile birlikte teslim ettiğini söyledi.
ARACIN ŞASE NUMARALARINI SİLMEYİ PLANLADILAR
Şüpheli araç tamircisi Farrukh Soliev'in ise eylemde kullanılan Polonya plakalı aracın üzerindeki şase numaralarını silme amacıyla yaptığı yazışmalara rastlandı. Aynı yazışmalarda aracı eylemden sonra demir fiyatına vereceği yönünde de whatsapp görüşmeleri yaptığı belirlendi.
20-21 OCAK'TA KEŞFE ÇIKTILAR
İki şüphelinin Sarıyer'deki kiliseyi 34 HYK 5.. plakalı bir araçla 20 ve 21 Ocak tarihlerinde keşfe çıktığı saptandı. Araç sahibi Ramazan Topuz da 30 Ocak'ta Başakşehir'de yakalandı. Aracı Olim Ghulomov isimli bir şahsa kiraladığını aktardı ve bu şüpheli de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
EYLEM ORGANİZASYONUNU KAYSERİ'DE PLANlLADILAR
Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin 5 yabancı uyruklu şüpheli şahısla 5 Ocak'ta İstanbul'dan 2 araçla Kayseri'ye gittikleri belirlendi. Şüphelilerin Kayseri'de "Abdullah" kod Amenullah Hacı isimi şüphelinin Kayseri Kocasinan İlçesi'ndeki evinde konakladıkları saptandı. Kayseri'yi mercek altına alan güvenlik birimleri, 7 Ocak tarihinde Kayseri Melikgazi'de bulunan bir otelde 2 saldırgan ve beraberindeki şüphelilerin 2 ayrı odada konakladıkları ortaya çıkarıldı. Güvenlik birimleri şüphelilerin Kayseri'de örgütsel toplantı yaptıkları ve eylem organizasyonunun burada yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.
EYLEM TALİMATI VEREN PAKETLENDİ
Yakalanan isimler arasında yer alan Andrei Guzun isimli şüphelinin de "Türkiye'de bulunan DEAŞ sorumlularından olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği" şeklinde istihbarat notu olan "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod Adam Khamirzaev isimli şahıs bulunuyordu.
SİLİVRİ VE BELGRAD ORMANI'NDA DEAŞ ÇİFTLİĞİ KURMAK İSTEDİLER
Şüphelilerden M. Alısher Ugli Mirzoev'in Temmuz 2023 yılında DEAŞ üyelerine silahlar konusunda eğiterek ABD'ye göndermek amacıyla Belgrad Ormanı ve Silivri'deki bir çiftlikte eğitim kurma çalışması yaptığı saptandı. Ayrıca silah temini için de arayış içerisinde olduğu Türkiye'de eylem yapabilmek için Kilise saldırısının da talimatını veren Andrei Guzun kimliğini kullanan "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod Adam Khamirzaev'den izin istediği ortaya çıkarıldı. Kilise saldırısının talimatını veren Khamirzaev'in 2017-2018'de Antalya'da yakalanarak tutuklandığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.
İLK HEDEF ST. ANTUAN'DI
Aracı eylemcilere teslim eden şahıslar arasında yer alan Shamsullo Radzhabov'un ve 2 saldırganla aynı evde yakalanan bir diğer şüpheli Hazratumar Mahamatsoliev'in dijital materyallerinde yapılan ön incelemede İstanbul'a gelen milyonlarca turistin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Kilisesi'nin konumuna ait resim çıktı. Soruşturma birimleri, ilk hedefin St. Antuan Kilisesi olabileceği ancak kilise güvenliğinin ve konumunun İtalyan Kilisesi'ne oranla daha yüksek düzeyde olması nedeniyle şüphelilerin saldırıyı İtalyan Kilisesi'nde yapmaya karar vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
3 GÜN SONRA TEHDİT MEKTUBU GÖNDERİLDİ
Nitekim İtalyan Kilisesi'ne yapılan saldırıdan sadece 3 gün sonra Vatikan'a bağlı İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Katolik Kilisesi'ne, İstanbul Esenyurt'tan Shamsullo Radzhabov isimli bir kişi tarafından tehdit mektubu gönderildiği ortaya çıkmıştı.