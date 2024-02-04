SABAH’ın haberi ihbar kabul edildi: CHP’li belediyenın ağaç katliamına bakanlık el koydu

CHP'li İzmir Narlıdere Belediyesi'nin Altınvadi Caddesi'nde gerçekleştirdiği ağaç katliamının yankıları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SABAH'ın haberini ihbar kabul etti. Bölgede yapılan incelemede belediyenin araziye izin almadan kaçak olarak hafriyat ve inşaat atığı döktüğü tespit edildi. Bakanlık tutanak tutup belediye hakkında idari işlem başlattı. Belediyenin 'Kesmedik, taşıdık' açıklamasını çevre sakinlerinin çektiği video görüntüleri yalanladı. Görüntülerde iş makinelerinin mandalina ve zeytin ağaçlarını kökünden kestikleri görüldü. Belediyeye tepki gösteren çevre sakinleri, "Bu taşıma değil resmen katliam" diyerek belediyenin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.Vatandaşlar, çevre katliamını gündeme taşıdığı için SABAH'a teşekkür etti. SABAH, Narlıdere'de belediye eliyle gerçekleştirilen doğa ve ağaç katliamını manşetine taşımıştı. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Narlıdere Belediyesi yazılı açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını, çalışmalar sırasında hiçbir ağacın kesilmediğini iddia etti. İlçe belediyesi, arazideki zeytin ağaçlarının sadece budandığını, az sayıdaki mandalina ağacının da başka yere taşındığını ileri sürdü.Her ne kadar belediye 'Ağaçlar kesilmedi, taşındı' dese de çevre sakinlerinin çektiği video görüntüleri belediyeyi yalanladı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde mandalina ve zeytin ağaçlarının kepçe ile özen gösterilmeden, gelişigüzel kökünden kesildiği görüldü. Belediyenin açıklamasına tepki gösteren çevre sakinleri "Ağaçlar başka bir yere taşınacaksa kepçeyle sökülmez. Sırf bu iş için imal edilmiş, üzerinde özel aparatları bulunan araçlarla, köküne zarar verilmeden, özenle bulunduğu yerden alınır. Ardından da nereye dikilecekse oraya götürülür. Açıklama şaka gibi. Görüntüler gayet açık ve net. Yapılan ağaç katliamı" dedi.Haberimizi ihbar kabul eden Çevre İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yerinde yaptıkları incelemede belediyenin kaçak olarak bölgeye hafriyat ve inşaat atığı döktüğü tespit edildi. Belediye eliyle yaşanan kural tanımazlığı görüntüleyip kayıt altına alan ekipler tutanak tutup ilçe belediyesi hakkında Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari işlem başlattı.Narlıdere Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada imar planlarında belediye hizmet alanı olarak işli arazinin hazineye ait olduğunu belirtti. Belediye, depolama alanı olarak faaliyet gösteren arazinin Narlıdere Metrosu'nun devreye alınması ile birlikte ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı araçlar tarafından kullanılacağını, bu nedenle arazide taşınma işlemi gerçekleştirildiğini öne sürdü. Açıklamada kamyonların araziye döktüğü inşaat ve hafriyat atıklarından ise hiç bahsetmedi.