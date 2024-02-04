Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile özel röportaj: A Haber'de soruları yanıtlıyor
Giriş Tarihi: 4.2.2024 20:33 Son Güncelleme: 4.2.2024 20:57

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile özel röportaj: A Haber'de soruları yanıtlıyor

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber ekranlarında Türkiye'nin dış politikasına dair merak edilen soruları yanıtlıyor.

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile özel röportaj: A Haber’de soruları yanıtlıyor

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber özel yayınına konuk oldu. Türkiye'nin dış politkasına dair açıklamalarda bulunan Fidan, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

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Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine aşamalandırma yöntemiyle yaklaştı. Terör endişesi ilk Madrid'de belirtildi. PKK-YPG FETÖ'ye destek verilmemesini taahhüde bağladık. Terörle mücadele yanında yaptırımların kalkması konuşuldu. Terörle mücadeleyi diplomasi yoluyşa da ilerlettik.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE F-16 VE F-35 SATIŞI

İsveç yasası Meclis'ten geçince Kongre'ye mektup yazıldı. ABD yönetimi kongre ile anlaşmadan satış olmuyor. F-35 ile ilgili problem bizim hava savunma savunma sistemi arayışımızın sonucu olarak ortaya çıktı. F-35'in biz müşterisi değil üretici ortaklarından biriydik. Bunu elimine etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Maddi zararı tazmin için ciddi çalışmalar var. S-400 kararı sonrası Hisar sınıfı doktrini uyguluyoruz. Hava savunmamızı temin etmeliyiz.

TÜRKİYE F35 PROGRAMINA DÖNECEK Mİ?

Neden olmasın? Ancak diğer yeteneklerimizden vazgeçmeyiz.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Gazze savaşıyla bölgesel yayılma riskini söylemiştik. İki taraf da belli bir aşamaya geçilmesini istemiyor. Ateşle oynuyorlar.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Kendisinin ziyareti ile bazı konuları konuşma imkanı olacak. Başta enerji konusu olmak üzere, Suriye'yi merkeze alan güvenlik konuları dahil birçok konu masada olacak. Gazze meselesinde Rusya bize daha yakın bir pozisyon içerisinde. Tahıl Koridoru da her zaman gündemimizde yer alan bir konu. Cumhurbaşkanımız Tahıl Koridoruna çok önem veriyor. Pozisyonlar ne olursa olsun terör operasyonları sürüyor.

KYB'YE PKK UYARISI

KYB Süleymaniye'de PKK ile iş birliği içinde. Bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Bu böyle devam ederse daha ileri adım atmak zorunda kalacağız.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile özel röportaj: A Haber'de soruları yanıtlıyor
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