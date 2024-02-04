SON DAKİKA | Bakan Fidan'dan A Haber'e özel röportaj: İsrail güvenlik değil toprak peşinde
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber ekranlarında Türkiye'nin dış politikasına dair merak edilen soruları yanıtladı. Katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarına değinen Bakan Fidan, "İsrail yalan söylemeyi bıraktığı zaman kendini güvende hissedecek. İsrail güvenlik değil toprak peşinde. İsrail, Filistinlilere kendi topraklarını verince güvenli olur." dedi.
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