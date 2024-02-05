Güzergahları adım adım tespit edildi

İstanbul Sarıyer'de geçen pazar günü Santa Maria Kilisesi'ne yönelik terör saldırısına ilişkin SABAH ilk kez ortaya çıkan görüntülere ulaştı.Saldırganların araçla geldiği güzergahlar ve araçlarını park ettikten sonra yaya yürüdüğü güzergahlar adım adım tespit edildi.Olay sonrası Belgrad ormanlarından Kemerburgaz'a geçen DEAŞ'lı teröristlerin kaçış güzergahları da haritalandırıldı.Haritaya göre şüpheliler koşarak araca binip, Bahçeköy üzerinden Belgrad ormanlarına oradan da Kemerburgaz'a geçti.Saldırı öncesi yaya gelen teröristler birkaç kez geçip kontrol yaptılar. O anlar da bir marketin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.Saat 11.36'da kilisenin iç hol kısmına giren iki şüpheli bir süre orada oyalandı.Öldürülen Tuncer Cihan onlardan 27 saniye sonra içeri girdi. Teröristler o an kendisine kapıyı açtı. Cihan içeri girer girmez arkasından saldırganlar içeri girdi ve kilise cemaatine hedef gözetmeksizin ateş açtı.İçeride 29 saniye kalan iki saldırganın kaçış güzergahları tek tek tespit edildi ve 10 saat içerisinde yakalandılar.