SABAH, Gaziantep İslahiye'de depremin hemen ardından hızlı bir şekilde Kalyon Holding tarafından kurulan Kalyon Konteyner kentte yaşayan 3 bin aileye misafir oldu, duygularını dinledi. Yakında devletin jet hızıyla inşa ettiği evlerinin anahtarlarını teslim almayı bekleyen konteyner kent sakinleri"Devletimiz imdadımıza hızır gibi yetişti" dedi. İşte anlattıkları:Evimiz yıkıldı. Eşim ve 3 çocuğumla bizi sokakta bırakmayan Kalyon Holding'e şükranlarımızı sunuyoruz. 11 aydır buradayız. Her ihtiyacımız karşılanıyor. Allah devletimizden, milletimizden ve Kalyon Holding'den razı olsun.İmdadımıza hızır gibi yetiştiler. Konteyner kent sıcak yuvamız oldu. Emine Erdoğan buraya uğrayıp bize 'bir ihtiyacınız var mı ?' diye sordu. Ben de 'Allaha şükür her ihtiyacımızı karşılıyor' dedim. Sağ olsunlar Milli Eğitim Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak iş verdiler. Yakın zaman da da TOKİ tarafından tamamlanan yeni konutlarımız teslim edilecek. Daha ne isteyelim ki. Allah devletimizden razı olsun.9 aydır eşim ve 3 çocuğumla Kalyon Konteyner kentteyiz. Sağ olsun Devletimiz ve Kalyon holding bize sıcak yuva verdi. Allah razı olsun. Yakında yeni yapılan evlere çıkacağız.Depremde 12 akrabamızı kaybettik. Evlerimiz yıkıldı. 11 aydır burada konteynerde oğlum gelinim, kızım ve torunumla kalıyoruz. Kalyon holding binlerce insanı sokakta bırakmadı.Kalyon Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, depremden hemen sonra kurulan konteyner kentte açılışa kadar süren hummalı çalışmaları bizzat yerinde takip etmişti.