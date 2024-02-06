Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizi yıktı. Afetin yıl-dönümünde A haber sunucusu Cansın Helvacı, canlı yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı...

A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: "Şubat en kısa aydı asır oldu!" | Video

Hazır değilim sizlerle buluşmaya. Milyonlarca insan için sıradan bir geceydi bir sene önce bugün. Çok telkin ettik ekip arkadaşlarımla birbirimizi. Saat 04.17 7.7 büyüklüğünde tam 65 saniye... 65 asır gibi 58 binden fazla insan aramızda değil. Yataklarına yattılar kimi mutluydu imi mutsuz... Son kez ailelerini gördüler. Sabah işleri vardı sıradan hayatlarına devam edeceklerdi olmadı... Benim gibi bölgede görev alan arkadaşlarımın ne hissettiğini biliyorum. İnsan en çok acıyı kendi yaşadığında biliyor... İkinci depremi onlarla yaşayıp depremzede olan arkadaşlarım da benim gibi. Orada küçük bir kıyamet koptu. Çok zor üzerinden bi yıl geçti yaralar sarılıyor. orası sadece bir deprem bölgesi değil orası acının merkezi... Acı hala aynı taze. Şubat en kısa aydı asır oldu, bitmedi. O enkazların başında milyonlarca enkaz 11 il koca bir ülke yerle bir oldu. kimi çocuğunu bekledi enkaz başında kimi babasını kimi annesini kimi komşusunu. Çığlıklar yükseldi o enkazlardan... Hiç birbirini tanımayan insanlar orada birbirimize sarıldık. Elimizden ne gelir diye milyonlar oraya aktı. Enkazların başına gittik yardım etmek istedik. Nasıl birlik olunur o gün hatırladık. Unutmamamız gereken bu. O insanlar tanıdık şeyler görmek istiyor bir sokak bir mahalle bir komşu bir okul. Acı hiç geçmeyecek. Bitmeyecek... Şu an bize düşen hiç durmaksızın onların yanında olduğumuzu göstermeye devam etmek. Orada yaşananları gözle gören herkes ne demek istediğimi biliyor. Bugün 1 yıl oldu 1 yılda değişmeyen tek şey acı oldu... Günlerce bir umut bekledik mucize bekledik yaşandı da. Bugünden itibaren orada yürekteki yaraları yeniden sarma vakti. 11 ilin hepsine uzanacağız...