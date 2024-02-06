Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul Adliyesinde

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

ADALET BAKANI İSTANBUL ADLİYESİ'NDE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısının gerçekleştiği İstanbul Adliyesi'ne gelerek ziyarette bulundu. Bakan Tunç'u İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri karşıladı.