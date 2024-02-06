Video Haber Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Polisimizin dikkati faciayı önledi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Polisimizin dikkati faciayı önledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Polisimizin dikkati faciayı önledi

06.02.2024 | 17:15

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısının gerçekleştiği İstanbul Adliyesi’ne gelerek ziyarette bulundu. Bakan Tunç’u İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri karşıladı. Gelen son dakika haberine Bakan Tunç, İstanbul Adliyesinde açıklamalarda bulundu. Teröristler kapıdan girmek isterken etkisiz hale getirildiğini söyleyen Bakan Tunç, "Polisimizin dikkati faciayı önledi. 34 gözaltı var, soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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