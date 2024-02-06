Dünya’ya dönüş yolculuğu bugün başlıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün saat 17.00'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlaması bekleniyor. 2 kez rötara uğrayan yolculuğun 9 saat 25 dakika sürmesi planlanıyor. Gezeravcı ile birlikte 3 astronotu daha taşıyacak olan Dragon kapsülünün, ilk olarak 3 Şubat'ta ISS'den ayrılacağı duyurulmuştu. İniş yapılacak bölgedeki hava muhalefeti sebebiyle 5 Şubat'a ertelenen dönüş yolculuğu, bir kez daha olumsuz hava koşullarına takılarak 6 Şubat'a sarktı.
Ax-3 ekibinin misyon lideri Michael Lopez-Alegria, Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda daha fazla zaman geçirmek, hiçbir zaman kötü bir şey olamaz!" ifadesini kullandı.
NEFESLER TUTULACAK
NASA ve SpaceX tarafından yapılacak son değerlendirmelerin ardından bugün Türkiye saati ile 17.00'de ISS'den ayrılması beklenen "Ax-3" mürettebatının, bu gece yarısından sonra saat 02.25 sularında Florida açıklarına iniş yapması bekleniyor. Atlas Okyanusu ya da Meksika Körfezi'ndeki 7 potansiyel noktadan birine iniş yapması planlanan Gezeravcı'nın, yaklaşık bir haftayı bulması beklenen sağlık kontrollerinin ardından ABD'den Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.