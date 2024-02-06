Halk TV’de hükümete övgü! İsmail Küçükkaya: Olağanüstü bir çaba var

YABANCI BASIN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ: KOLAY DEĞİL...

İsmail Küçükkaya, deprem bölgesine gelen yabancı basınla gerçekleştirdiği sohbeti de canlı yayında anlattı. Yabancı basının büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu söyleyen Küçükkaya, "Deprem bölgesinde yapılan inşaatlara çok şaşırdılar. Yabancı gazeteciler 'Dünyanın başka yerinde bu kadar çok inşaatın yapılabilmesi kolay değil' dediler." ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkaya: "Deprem bölgesindeki yabancı basın mensupları "Hiç kolay değil" dediler" | Video