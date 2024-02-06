Video Yaşam İsmail Küçükkaya: "Deprem bölgesindeki yabancı basın mensupları "Hiç kolay değil" dediler" | Video
İsmail Küçükkaya:

İsmail Küçükkaya: "Deprem bölgesindeki yabancı basın mensupları "Hiç kolay değil" dediler" | Video

06.02.2024 | 13:10

Asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında Türkiye büyük bir yas tutarken devletin her kademesi bölgeye gitti. Medya kuruluşları da bölgeden yayınlarını sürdürürken, CHP yandaşı Halk TV'nin sunucularından olan İsmail Küçükkaya bölgedeki yabancı gazetecilerle yaptığı sohbeti canlı yayında anlattı. Küçükkaya, yabancı basının şaşkınlık yaşadığını belirtirken "Dünyanın başka yerinde bu kadar çok inşaatın yapılabilmesi kolay değil dediler" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsmail Küçükkaya: Deprem bölgesindeki yabancı basın mensupları Hiç kolay değil dediler | Video 00:45
İsmail Küçükkaya: "Deprem bölgesindeki yabancı basın mensupları "Hiç kolay değil" dediler" | Video 06.02.2024 | 13:10
Kombi kasalarına zulalanmış 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:15
Kombi kasalarına zulalanmış 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 12:59
Ataşehir’de kadın sürücünün aracını tekmeleyip küfürler eden motosikletli kamerada | Video 01:00
Ataşehir’de kadın sürücünün aracını tekmeleyip küfürler eden motosikletli kamerada | Video 06.02.2024 | 12:27
Bariyere çarpan otomobil ikiye bölünüp tren rayına düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 03:02
Bariyere çarpan otomobil ikiye bölünüp tren rayına düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 06.02.2024 | 12:06
Karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu | Video 00:36
Karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu | Video 06.02.2024 | 11:56
Çağlayan Adliyesi’nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 00:38
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 06.02.2024 | 11:56
Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:11
Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06.02.2024 | 11:37
’U’ dönüşü motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 01:30
'U' dönüşü motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 06.02.2024 | 11:38
Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslar yakalandı | Video 00:48
Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslar yakalandı | Video 06.02.2024 | 11:33
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 908 gram eroin ele geçirildi | Video 01:25
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 908 gram eroin ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 10:59
Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık | Video 05:10
Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: "Ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık" | Video 06.02.2024 | 10:51
Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: Çok acı gördük şimdi, evlat acısı | Video 04:13
Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: "Çok acı gördük şimdi, evlat acısı" | Video 06.02.2024 | 10:34
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video 01:35
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video 06.02.2024 | 09:50
Depremzedeler gözyaşları içinde o anları anlattı | Video 07:58
Depremzedeler gözyaşları içinde o anları anlattı | Video 06.02.2024 | 09:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 04:27
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 06.02.2024 | 10:28
HAYATA İYİ BAKIYORUZ 10:38
"HAYATA İYİ BAKIYORUZ" 06.02.2024 | 09:55
Mersin’de 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 00:35
Mersin'de 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 06.02.2024 | 10:16
Deprem anının KGYS kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:50
Deprem anının KGYS kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.02.2024 | 09:56
Asrın felaketi Muğla’da AFAD Müdürlüğü tarafından anıldı | Video 04:45
Asrın felaketi Muğla’da AFAD Müdürlüğü tarafından anıldı | Video 06.02.2024 | 09:33
Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı, boyu uzadı | Video 03:56
Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı, boyu uzadı | Video 06.02.2024 | 09:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA