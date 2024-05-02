ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak | Video
ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın ailesinin talebi üzerine mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacak.
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