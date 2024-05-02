ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak | Video 02.05.2024 | 16:40 ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın ailesinin talebi üzerine mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacak. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile Yağmur Taktaş'ın ölmesinin ardından cinayet şüphesiyle Adana Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Taktaş'ın ailesinin yeniden otopsi yapılması konusunda da işlemleri başlattığı öğrenildi. Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Avukat Fethi Öksüz ise mezarın Pazartesi günü açılacağını ve cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.