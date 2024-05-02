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Video Yaşam Altın kaçakçılarına darbe! 40 milyon lira değerinde altın ele geçirildi | Video
Altın kaçakçılarına darbe! 40 milyon lira değerinde altın ele geçirildi | Video

Altın kaçakçılarına darbe! 40 milyon lira değerinde altın ele geçirildi | Video

02.05.2024 | 10:37

Edirne’de polisler altın kaçakçılarına ağır darbe indirdi. Polislerin operasyon düzenlediği tırda 40 milyon değerinde 18 kilo 725 gram altın ele geçirildi.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak yapılan 3 farklı operasyonda kaçakçılara geçit verilmedi.

ALTIN KAÇAKÇISINA NEFES KESEN OPERASYON
Nefes kesen ilk operasyon Kapıkule Hudut Kapısı'nda gerçekleşti. Yurtdışından Türkiye'ye giriş yaparken Kapıkule Hudut Kapısı'nda durdurulan TIR'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada, tırın gizli bölmesine saklanmış 18 kilo 725 gram altın ele geçirildi. 40 milyon değerinde olduğu belirlenen 23 parça faturasız Külçe Altına ve 22 adet faturasız Altın Bileziklere el konulurken, tır şoförü gözaltına alındı.

LÜKS ARACA AİT PARÇALAR ELE GEÇİRİLDİ
İkinci operasyonun adresi de Kapıkule Hudut Kapısı oldu. Yurtdışından Türkiye'ye giriş yaparken Kapıkule Hudut Kapısı'nda durdurulan yabancı plakalı tırda arama yapan ekipler, lüks araca ait gümrük kaçağı 7 adet motor/kaporta yedek parçası ele geçirdi. Ele geçirilen araç parçalarına el konulurken, tır şoförü hakkında adli işlem yapıldı.

SAHTE ALKOL KAÇAKÇILARI NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDI
KOM ekipleri yurtdışından Türkiye'ye sokulmak istenen kaçak ürünlerle ilgili gümrük kaçakçılığıyla mücadele ederken, kent genelinde de kaçakçılara nefes aldırmıyor. Şehrin dört bir yanında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarıyla sıkça adından söz ettiren ekipler, bu kez sahte alkol kaçakçılarına darbe indirdi. Şüphelilerin ev ve araçlarına gerçekleştirilen operasyon anında neye uğradıklarını şaşıran sahte alkol kaçakçıları, kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonda 387 gümrük kaçağı alkol, 25.5 litre sahte içki ve 25 litre Etil Alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER SERGİLENDİ
Ele geçirilen altınlar, oto parçaları ve sahte alkoller, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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