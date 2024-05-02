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Video Yaşam İstanbul metrobüs arızalandı, uzun araç kuyruğu oluştu | Video
İstanbul metrobüs arızalandı, uzun araç kuyruğu oluştu | Video

İstanbul metrobüs arızalandı, uzun araç kuyruğu oluştu | Video

02.05.2024 | 13:00

İstanbul’da metrobüs bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Seferler aksarken, uzun araç kuyruğu oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bahçelievler Yenibosna'da sabah saatlerinde metrobüs bilinmeyen bir nedene arıza yaptı.Arıza nedeniyle seferler aksadı. Seferler yapılamadığı için uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Uzun metrobüs kuyruğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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