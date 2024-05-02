Boğazına simit takılan öğrencisini ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı | Video
Batman’da matematik öğretmeni Levent Döndü (27), görev yaptığı ortaokulda boğazına simit parçası takılan kız öğrenciyi ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 29 Nisan'da Petrolkent Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu'nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi E.K. (11), teneffüsteyken yediği simit boğazına takıldı. Nefes almakta zorluk çeken öğrenciyi gören okulun matematik öğretmeni Levent Döndü, yardıma koştu. Döndü, E.K.'nin boğazına takılan simit parçasını 'Heimlich' manevrasıyla çıkardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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