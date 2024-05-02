Kazaya karışan kadın çevredekilere hakaret edip 'trafik dersi' verdi | Video
Batman’da kazaya karışan kadın sürücü, aracından inerek çevredeki vatandaşlara hakaretler yağdırıp 'trafik dersi' verdi.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı 30 Tonluk Kavşağında 06 CPE 280 plakalı otomobili ile seyreden kadın sürücü, yan yoldan 01 ACN 54 plakalı otomobili ile gelen kadın sürücüyle çarpıştı. Maddi hasarın oluştuğu kazada otomobilinden inen kadın sürücü çarpıştığı otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlara hakaretler yağdırdı.
Küfür ederek çevredekilere trafik dersi veren kadın sürücü, "Size trafik dersi veriyorum bana para mı veriyorsunuz" diyerek bağırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Kazaya karışan kadın çevredekilere hakaret edip 'trafik dersi' verdi | Video 02.05.2024 | 14:28
02:54
02:10
İstanbul metrobüs arızalandı, uzun araç kuyruğu oluştu | Video 02.05.2024 | 13:00
02:04
Beykoz’da makas atarak önündeki aracı sıkıştıran sürücü kamerada | Video 02.05.2024 | 13:00
03:46
01:08
Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü | Video 02.05.2024 | 13:00
01:41
02:23
01:32
01:45
Ankara'da bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı | Video 02.05.2024 | 10:07
01:14
Sokak ortasında komando bıçağıyla dehşet | Video 02.05.2024 | 10:09
04:29
01:49
00:57
01:32
02:27
03:33
Konya’da apartmanın çatısında yangın paniği | Video 01.05.2024 | 15:10
00:54
Adana'da köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı | Video 01.05.2024 | 15:09
00:37
Yolcu otobüsünün bagajında 50 koli makaron ele geçirildi | Video 01.05.2024 | 14:46