Ankara'da sağanak nedeniyle bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı | Video
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının, Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında bulunan seferler hizmet dışı kaldı.
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