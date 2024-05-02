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Video Yaşam Sokak ortasında komando bıçağıyla dehşet | Video
Sokak ortasında komando bıçağıyla dehşet | Video

Sokak ortasında komando bıçağıyla dehşet | Video

02.05.2024 | 10:09

İstanbul Büyükçekmece’de sokakta yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki Yıldıray Koç’un hiç tanımadığı birisi tarafından komando bıçağıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aydınlatılan sır cinayette katili beyaz ayakkabısı ele verdi. Gözaltına alınan şüpheli Azad M. (20) ifadesinde ilk kez yolda gördüm, alkollüydü tartıştık dediği öne sürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Büyükçekmece Tepecik Atatürk Mahallesi Ulus Caddesi Doğan Sokak'ta 27 Nisan günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yıldıray Koç (50) Tepecik Barış Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Bıçak darbesi aldıktan sonra metrelerce yürüyen Koç, geldiği sokaktaki bir arabaya yaslandı. Bilincini kaybeden yaralı adam bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar Yıldıray Koç'un yerde hareketsiz yattığını fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

KARDEŞİNE SON CÜMLESİ "KÖTÜYÜM YANIMA GEL"

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Yıldıray Koç'un kardeşinin ifadesine de başvuruldu. Kardeş Y.K. emniyette verdiği ifadesinde, ağabeyinin olay saatinde kendisini arayarak kötü olduğunu ve yanına gelmesini istediğini, yanına gittiğinde kanlar içinde gördüğünü, yetkilileri arayarak bilgi verdiğini, maktulün ara sıra alkol aldığını, eşinden ayrıldığını, bildiği kadarı ile kimse ile husumetinin olmadığını söyledi.

BEYAZ AYAKKABI SİYAH EŞOFMAN

Bu bilgilerin ardından Cinayet Büro dedektifleri kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerde Yıldıray Koç'un olay yeri sokağa girdiği esnada kendisini takip eden beyaz ayakkabı, siyah kapüşonlu polar ve siyah eşofmanlı şüphelinin de arkasından aynı sokağa girdiği, yaklaşık bir dakika sonra şüpheli şahsın sağ elinde bıçak olduğu değerlendirilen cisim ile sokaktan koşarak çıktığı belirlendi.

BÜYÜKÇEKEMECE'DE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri adım adım izlenen görüntülerin ardından şüpheli şahsın Azad M. olduğunu tespit etti. 20 yaşındaki şüpheli Büyükçekmece'de saklandığı adreste geçtiğimiz Pazartesi günü yakalanarak gözaltına alındı.

"ALKOLLÜ YÜRÜYORDU SİNİRLENDİM"

Gayrettepe Asayiş Şubeye getirilen şüpheli ifadesinde öleni hiç tanımadığını, alkollü vaziyette yürürken olay yerinde gördüğünü, şahsa bu konudan dolayı sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Dedektifleri şüphelinin olay günü giydiği kıyafetleri ve olayda kullandığı Komando bıçağını da ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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