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Video Yaşam Bu görüntüler iki farklı minibüsten: Şoförlerin duyarlı hareketi takdir topladı | Video
Bu görüntüler iki farklı minibüsten: Şoförlerin duyarlı hareketi takdir topladı | Video

Bu görüntüler iki farklı minibüsten: Şoförlerin duyarlı hareketi takdir topladı | Video

02.05.2024 | 16:12

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki farklı minibüs şoförü, araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan iki yolcuyu, güzergahlarının dışına hastaneye yetiştirdi. Şoförlerin, takdir toplayan duyarlı hareketi ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Karasu şehir içi Minibüs Durağı'nda görevli iki şoför, yakın zamanda araçlarında düşerek yaralanan bir çocuk ile fenalaşan bir kadını, güzergahlarının dışına çıkarak Karasu Devlet Hastanesi acil servisine yetiştirdi. Şoförlerin bu duyarlılığı ise yolcuların takdirini topladı.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN ARACIN İSTİKAMETİNİ HASTANEYE ÇEVİRDİM"
Hastane hattında görev yapan dolmuş şoförü Gürcan Fırıncıoğlu, yaşanan olayı, "O gün hastane hattında çalışıyorduk. Arabamızda bir çocuğun rahatsızlandığını fark ettim. Hiç düşünmeden aracın istikametini acil servise çevirdim ve yolcular varken hasta çocuğu hastaneye yetiştirdim. Hastayı, sağlık görevlilerine teslim ettik ve istikametimize devam ettik. Tekrar böyle bir olay yaşansa eminim ki bütün şoförlerin de aynı hassasiyeti göstereceğini düşünüyorum" diyerek anlattı.

"BAYILMAK ÜZERE OLAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİM"
Hastane hattında çalışan diğer dolmuş şoförü Seydi Dalkılıç ise, "Olay günü yolcumuz hastane kavşağında ineceğini belirtmişti. İki üç durak kala yolcu fenalaştığını söyledi. Ben de insani görev olarak bayılmak üzere olan yolcuyu hastaneye yetiştirdim. Bir bayan yolcudan rica ettim, hasta bayanı tuttular ve acile yetiştirdik. Hatta bir yolcu da gönüllü refakatçi kaldı. Biz yine yolumuza devam ettik" şeklinde konuştu.

"HASSASİYET GÖSTEREREK YOLCULARI HASTANEYE YETİŞTİREN ŞOFÖRLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"
Karasu şehir içi Minibüs Durağı Başkanı Koray Zenginer'de, "Hassasiyet göstererek rahatsızlanan yolcuları acil servise yetiştiren şoförlerimizi tebrik ediyorum. Tüm şoförlerimizin aynı hassasiyetle çalıştığını ve insan sağlığına önem verdiğini bir kez daha ispat etmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

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