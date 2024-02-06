Yok böyle acı! Vefat eden kızının ayağı 12 saat boyunca yüzündeydi! Enkazdan çıkarıldığında boyu 4 CM uzamıştı...

"ÇOK BERBAT BİR ŞEYDİ"

12 saat boyunca enkazda çocuklar gözümün önünde çok berbat bir şeydi. Sesimi kimse duymuyor. 11 kişiden bir tek ben kaldım. Başka bir kiracının ismini söylediler, o ölmüştü, ona seslenirken beni buldular. Çok dardı, giremediler içeri. Hava deliği açtılar. Yukarıdan çıkarmaya çalıştılar, çıkaramadılar. Balyoz ile tek tek kırarak çıkardılar. Kolum kesilecekti, damar yolu açılınca kurtarıldı.