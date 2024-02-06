Yok böyle acı! Vefat eden kızının ayağı 12 saat boyunca yüzündeydi! Enkazdan çıkarıldığında boyu 4 CM uzamıştı...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kime dokunsan başka bir acı ile yüzleşiyorsun... Mezarlıktaki deprem şehitlerini ziyaret ettiğimiz sırada dua etmeye gelen Kenan Demir, 3 çocuğu ve eşini depremde yitirmiş. Demir, 12 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarılan tek kişi olurken, kasılmış bir vaziyette saatlerce beklediği için boyu 4 santimetre uzamış. Demir, "Kolum kesilecekti, Bursa Şehir Hastanesi'nde damarımı açmayı başardılar ve son anda kolumu kurtardım." diyor.
NURDAĞI'NDA BÜYÜK YIKIM
6 Şubat 2023'te Türkiye asrın felaketini yaşarken, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi de bu acıdan en büyük payı alan noktalardan biriydi. Kentte neredeyse yıkılmayan yapı kalmazken, neredeyse kaybı olmayan tek bir aile bile yok.
3 ÇOCUĞU VE EŞİNİ KAYBETTİ
Nurdağı Belediyesi, depremde hayatını kaybedenler için siyah mermerlerden tek tip mezarlar yaptırmış. Biz de bu mezarları gezip dua ederken, bir başka dua eden depremzedeye rastladık. Kenan Demir, depremde 12 saat sonra enkazdan sağ çıkarılmış, ancak eşi ve 3 çocuğunu toprağa vermiş... Kenan Demir ile, mezarlıktaki görevlinin beklediği binada konuştuk. Demir'in acısı büyük, hikayesi derin...
"ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNE ATLADIM"
Demir, "Uyuyorduk, bir sarsıntı oldu, ışıkları yaktım, 3-4 saniye sonra ışıklar söndü. Duvarlar yıkıldı. Yan odada çocuklar vardı. Onların üzerine atladım. Bina kademe kademe çöktü."dedi.
Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı, boyu uzadı | Video
"KIZIM KURTAR BENİ DEDİ"
Demir, deprem anını anlatmaya şöyle devam ediyor:
Kollarım çekyatın kollarının üzerinde kaldı. Diğer kolum diğer çekyatın üzerinde kaldı. Parmakların, sol elim tuğlanın içinde kaldı. Eşim ve iki kızım karşımdaydı. Kızımın biri yaşıyordu, 'Baba kurtar beni' dedi.
"ÇOK BERBAT BİR ŞEYDİ"
12 saat boyunca enkazda çocuklar gözümün önünde çok berbat bir şeydi. Sesimi kimse duymuyor. 11 kişiden bir tek ben kaldım. Başka bir kiracının ismini söylediler, o ölmüştü, ona seslenirken beni buldular. Çok dardı, giremediler içeri. Hava deliği açtılar. Yukarıdan çıkarmaya çalıştılar, çıkaramadılar. Balyoz ile tek tek kırarak çıkardılar. Kolum kesilecekti, damar yolu açılınca kurtarıldı.
"KASIK VAZİYETTEYİM, KIZIMIN AYAĞI 12 SAAT BAŞIMDAYDI"
Demir'in belki de en acı sözleri şunlar:
12 saat enkazdaydık. Hepsini görüyordum. Kızımın ayağı 12 saat boyunca yüzümdeydi. Acı her gün daha çok büyüyor.