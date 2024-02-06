Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı, boyu uzadı | Video

Depreme Nurdağı’ndaki evinde yakalanan Kenan Demir, 3 çocuğu ve eşini kaybetti. Enkazdan 12 saat sonra çıkarılan Demir’in kolu kesilecekti, yapılan başarılı müdahale ile kurtarıldı. Demir, enkazın altında kasılmış bir şekilde kaldığı için 4 santimetre boyu uzadı.