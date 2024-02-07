Acının saati 04.17

Türkiye'yi değiştiren asrın felaketi birinci yılında tüm yurtta depremin gerçekleştiği 04.17'de meydanlarda anıldı. Özellikle 11 deprem ilindeki anma törenlerinde, büyük felakette yakınlarını kaybedenlerin gözlerindeki acı tarifsizdi. Adıyaman Valiliği önünde toplanan binlerce vatandaş, depremde duran Saat Kulesi'nin önüne kadar yürüdü.Binlerce kişi ellerindeki siyah beyaz balonları gökyüzüne gönderdi. Malatya'da 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanı'nda depremin yıldönümünde depremzedeler, kaybettikleri yakınlarını anmak için nöbet tuttu. Diyarbakır'da depremde ölenler için Galeria Sitesi'nin enkazının kaldırıldığı alanda anma yapıldı. Gaziantep şehir merkezinde çok sayıda kişiye mezar olan Ayşe Mehmet Polat Sitesi ile Bahar Apartmanı önünde de anma programı düzenlendi.Adana'da 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Apartmanı'nın olduğu alanda da anma etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar enkaz alanına mum yakıp karanfil bıraktı. Zonguldak'ta depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden maden işçileri, çalışma şekilleriyle Türk milletinin hafızasına kazınmıştı. Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları başta olmak üzere yurt genelinde bulunan askeri birliklerde de depremin meyana geldiği saat 04.17'de depremde ölen vatandaşlar için selam durularak saygı duruşu gerçekleştirildi.TÜM yurttaki okullarda depremde kaybettiklerimiz için 1 dakkalık saygı duruşunda bulunuldu. Hatay'ın Defne ilçesinde Sümerler Ortaokulu öğrencileri, depremin yıldönümünde kaybettikleri arkadaşlarını anmak için toplanıp gökyüzüne siyah balonlar bıraktı. Depremde yaşamını yitiren öğrenci Yağmur Rifaioğlu'nun (13) yazdığı şiiri besteleyen öğrenciler, birlikte bu şarkıyı söyleyerek gözyaşı döktü. 6 Şubat'ta Defne ilçesi Sümerler Ortaokulu'nda eğitim gören 17 öğrenci de enkaz altında kalıp can verdi.Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kızının elini tuttuğu fotoğrafıyla yürekleri dağlayan Mesut Hançer'in acısı hiç dinmedi. Baba Hançer, eşi Gülseren Hançer ve iki kızıyla felaketin yıldönümünde Irmak Leyla'nın mezarını ziyaret etti. Acılı baba "Evlat acısı bambaşka. Bu acı, hiçbir zaman tarif edilemez. Bugün kızımı yalnız bırakmamak için Ankara'dan çıkıp mezarlığa geldik. Acısı günden güne daha da çoğalıyor, hiç eksilmiyor. Her ay geliyorum. Mezarlıktan hiç bağımı koparmadım. Çünkü bizim ikinci yerimiz mezarlık" diye konuştu.Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin yakınları mezarlıklara akın etti. Gözyaşlarının sel olduğu kabir başlarında yürekler dağlandı. Depremde annesiyle birlikte hayatını kaybeden Batuhan Koçak'ın (10) mezarına amcası oyuncaklar bıraktı.Gelin olma hayalleri kurarken kara toprağa giren gencecik kızların kabirleri başına duvaklar bağlandı. Onlardan birinin mezar taşındaki 'Bir gül idim, açmadan soldum. Dünyaya doyamadan kabire kodum' yazısı yürekleri burktu. Yabancı haber ajansları da gün boyu deprem illerindeki mezarlıklardan fotoğfalar yayımladı. O karelerden birinde mezar başında kaybettiği sevdiği için ağlayan bir adamın oğlu tarafından yüzü okşanarak teselli edilmesi boğazları düğümledi. Mezarların Türk bayraklarıyla süslendiği de görüldü.Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden 10 kişiyi kaybeden şehit babası Ömer Saylak mezarlıkta teselli buluyor. Saylak depremde kaybettiği 4 çocuğunu 10 Şubat 2020'de şehit olan oğlu Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın yanına gömdü. 4 çocuğunun yanı sıra 3 torunu, hamile gelini ve damadını da depremde kaybeden Saylak "Ben hayvancılıkla uğraştığım için Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi'ndeki evimdeydim. Eşim ve çocuklarım ise Ebrar Sitesi'ndeydi. Sabaha karşı sesler geldi, hayvanlar bağırmaya başladı. İki kez deprem oldu. Ailemi aradım ama kimseden haber alamadım. Geniş bir aileydik biz. Kimsem kalmadı" dedi.81 ildeki camilerde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında dua edildi, Kuran-ı Kerim okundu. Fatih Camii'nde düzenlenen dua programına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Büyük Çamlıca Camii de sabah namazında deprem şehitleri için vatandaşlar tarafından hıncahınç dolduruldu.SABAH