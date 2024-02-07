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Giriş Tarihi: 7.2.2024

FETÖ’ye Kara’da operasyon

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’ye Kara’da operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde yuvalanan ve mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan 13 şüpheli hakkında eşzamanlı operasyon kararı verildi.
Şüphelilerden birinin mahrem imam, birinin daha önce ihraç edilmiş, 11'inin ise ilişiği kesilmiş askeri personel olduğu öğrenildi.
Haklarında yakalama kararı bulunanlar için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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FETÖ’ye Kara’da operasyon
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