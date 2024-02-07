Millete verdikleri sözü yerine getiremediler

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Asrın Felaketi Anma Programı" ile Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Kura Çekimi Töreni'ne katıldı. Zeytinburnu'ndaki programda yaptığı konuşmada zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Kurum, asrın felaketine dair hala kalbini acıtan ve bir ömür boyu da unutamayacağı acı hatıraları olduğunu aktardı. Kurum şunları söyledi:Biz elimizi, gönlümüzü deprem bölgesinden hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Depremzede kardeşlerimizin yanlarında olacağız. 1 Nisan'da da orada olacağız.İstanbul'da tek bir riskli yapı bırakmayana kadar gece gündüz çalışacağız. Tam donanımlı toplanma alanlarımızı, lojistik merkezlerimizi kurmak için tüm ekibimizle var gücümüzü ortaya koyacağız. 39 ilçemizde 800 bin konutun dönüşümünü tamamladığımız gibi, devam eden 170 bin yuvamızı da hızla bitireceğiz. İstanbul'da 650 bin yeni yuvayı yapmak için kolları sıvayacağız. Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen temel atma ve kura çekimi törenindeki konuşmasında da 6 Şubat depremlerinin acısını gidermek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Depremin etkilediği tüm şehirlerde ilk yuvaları teslim ettiklerini anlatan Kurum, evine kavuşmayan tek bir afetzede kalmayana dek çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kurum, Gaziosmanpaşa'da tamamladıkları konut sayısının 5 bini aştığını belirterek, şöyle devam etti: "Gaziosmanpaşa'da ulaştığımız sayıya mevcut İBB yönetimi İstanbul'un tamamında ulaşamadı. İstanbul'un 39 ilçesinde bitirdikleri konut sayısı bizim Gaziosmanpaşa'daki sayımıza ulaşamadı. Kentsel dönüşümle alakalı milletimize verdikleri sözleri yerine getiremediler. Biz 'eser siyaseti' diyoruz ve demeye devam edeceğiz. İstanbul'umuzda kentsel dönüşüme girmemiş, sağlıksız, riskli yapı bırakmamakta kararlıyız. İnşallah 1 Nisan sabahı itibarıyla da 650 bin yeni konutun, 100 bin sosyal konutun inşasına hızla başlayacağız. 'Sadece İstanbul.' diyeceğiz. Bizi hep sokakta, kentsel dönüşüm şantiyesinde, Gaziosmanpaşa'daki metro şantiyesinde göreceksiniz. Hasan Tahsin başkanımızla el ele verip güzel Gaziosmanpaşa'yı daha güzel hale getireceğiz."MURAT Kurum, Gaziosmanpaşa'da yaşayan depremzede aileyi de evinde ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul'a gelen Hataylı anne Halime Arslan, çocukları Nevrez Emir Arslan (13)ve Osman Efe Arslan (16) ile bir araya gelen Kurum, aileye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edilirken Kurum, "Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren inşallah depremzedelerin ne ihtiyacı varsa ilgileneceğiz." ifadesini kullandı. Kurum, Nevrez Emir'e Real Madrid forması, Osman Efe'ye de depremde hayatını kaybeden babasının memleketi sebebiyle Trabzonspor forması ve tablet hediye etti.