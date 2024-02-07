DHKP/C'li teröristlerin saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları kaydetti: "Polisimizin dikkati faciayı önledi. Savcı Selim Kiraz bu adliyede şehit edilmişti. Aynı hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildiler. Teröristlerden biri 2004 yılında ceza aldı. 15 yıldan sonra cezası biten birisi. Kadın teröristin davası Yargıtay'da sürüyor. 4 yıl 2 ay tutuklu kaldı. Ablasının da yargılaması sürüyor." İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Tunç'la birlikte adliyede yaptığı açıklamada, metrobüsten inen teröristlerin üst geçitte görevli polisler tarafından durdurulmak istendiğini belirterek, "Kadın terörist biber gazı sıkıp ateş etmeye başladı. Bir polisimiz yaralandı. Teröristler C blok istikametine koştu. Çatışma çıktı" dedi. Yerlikaya, saldırının ardından 25 adrese baskın düzenlendiğini, 40 kişinin gözaltına alındığını da söyledi.