Teröristler tanıdık çıktı

İstanbul Adliyesi'nin kapısında görevli polislere silahla ateş açan DHKPC'li teröristler, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yaşanan çatışmada bir kadın şehit oldu, 3'ü polis, 5 kişi yaralandı. Çağlayan'daki adliyede dün 11.46'da terör örgütü DHKP-C üyesi Emrah Yayla (43) ile Pınar Birkoç (26), C Kapısı'nın girişindeki polis noktasına ateş açtı. Polisler ile teröristler arasında çatışma çıktı. Adliye önündeki vatandaşlar panikle binaya sığındı. Çatışmada polisler, Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'u vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan polis memurları V.M., C.Ü. ve B.K. ile 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralıdan, durumu ağır olan Dilfiraz Karataş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Erkek teröristin üzerinde canlı bomba yeleği olduğu öğrenilince bomba imha ekibi cesetlerin çevresinde çalışma yaptı. Polis helikopteri havadan, zırhlı araçlı polisler de karadan bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde teröristlerin yanında bulunan çantada ve üzerlerinde plastik kelepçe ve bomba düzeneği bulunduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İki teröristin de terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve haklarında daha önce adli işlem yapıldığı belirlendi. Emrah Yayla'nın Adana'da hâkim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ve 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı öğrenildi. Pınar Birkoç'un ise 2016'da İstanbul'da İETT otobüsüne yönelik örgütlü yağma suçundan gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 2019'da cezaevinde bulunan terörist Emrah Yayla hakkında destek paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Gergerlioğlu'nun bir diğer skandalı ise Pınar Birkoç hakkında oldu. Gergerlioğlu Meclis'te basın açıklaması yaparak, "Pınar Birkoç, Düzce hapishanesinde 20 yaşında bir genç öğrenci. Önlemler alınmadığından şikâyetçiydi, ikinci kez Kovid olmuş. On binlerce mahpusu boş gerekçelerle tutuklu yargılayanlar daha kaç kez sağlıksız koşullarda karantinada beklesin?" demişti.Saldırıdaöldürülen DHKP-C'li teröristlerden Pınar Birkoç'un cezaevinde bulunduğu dönem Cumhuriyet Gazetesi'nde mektubunun yayımlandığı ortaya çıktı. 7 Nisan 2018'de, "19 yaşındaki Pınar Birkoç'tan mektup: 2 yıl ziyaret yasağım hazır beni bekliyor" başlıklı haber, gazetenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Terörist Birkoç'un cezaevinden Cumhuriyet'e birkaç kez demeç verdiği öğrenildi. 2019'da çıkan ikinci haberde ise "Pınar Birkoç, iki yılı aşkın süredir Düzce T tipi cezaevinde" başlığı kullanıldı. Cumhuriyet, dünkü saldırıya karışan teröristlerin kimliği açıklanınca, haberlerin içeriğini apar topar gazetenin internet sitesinden kaldırdı. Terörist Emrah Yayla'yla ilgili de Anayasa Mahkemesi'nin skandal bir karar verdiği ortaya çıktı. Yayla'nın, SEGBİS aracılığıyla savunmasının alınmasına karşı çıktığı ve bu durumu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı kaydedildi. Yüksek Mahkeme'nin de adil yargılanma hakkı kapsamındaki duruşmada hazır bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verdiği belirtildi./ SABAH