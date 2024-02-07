Yaralarımızı birlikte sarıyoruz

Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıldönümü sebebiyle devlet erkânı ve siyaset dünyasından peş peşe anma mesajları geldi.Bu afetten çıkardığımız derslerle milletimizin tekrar bu acıları yaşamaması için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz.Devlet-millet el ele ilk günden itibaren bu acı olayın izlerini silmek için seferber olduk.Halen acıyor elbette canımız. Halen yaralıyız. Birlikte başaracağız. Allah milletimizi acılardan, ülkemizi afetlerden, felaketlerden korusun.Rabbim geride kalanlara sabır versin, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden ve felaketlerden muhafaza eylesin.Yaşanılan derin acılar devlet ve milletin el ele bir olmasının gerekliliğini tüm dünyaya gösterdi.Tek yürek, tek bilek olduk. Asrın birlikteliğini sergiledik, birlikte iyileştik. Kaybettiğimiz tüm canlarımızın mekânı cennet olsun.Fransa merkezli haber ajansı AFP, 6 Şubat'ın yıldönümü için hazırladığı haberde, depremleri "modern çağın en ölümcül felaketi" olarak adlandırdı. Felaketin, dünyada son 100 yılın en ölümcül olayları arasında yer aldığı belirtildi.İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, 6 Şubat'ın şiddetini gösteren fotoğraf galerisinde, bundan bir yıl önce depremin yarattığı yıkımla, günümüzdeki toparlanma sürecini karşılaştırmalı olarak gözler önüne serdi.ABD merkezli haber ajansı AP: Türkiye yeniden inşa etmek için mücadele veriyor.Katar merkezli El Cezire, gönüllülerin depremzedelerin travma süreçlerine destek olduklarını belirtti. DIŞ HABERLERANKARA/ SABAH