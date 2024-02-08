CHP’de Hatay korkusu

Hatay'da kentsel dönüşüme karşı mitingler düzenleyerek büyük tepki toplayan ve son olarak depremin birinci yılında kentte protesto edilen CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı ile ilgili süreç yarın netleşiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yarın gerçekleştirilecek olan PM'de, Savaş'ın adaylığının yeniden masaya yatırılacağına yönelik ilk sinyalleri verirken, 10 yıldır belediye başkanlığı yapan Savaş'ın yeniden aday gösterilmesiyle ilgili eğilim parti teşkilatında tepki çekmeye devam ediyor. Öte yandan dün açıklama yapan Savaş da "genel merkezle görüştüğünü ve kendisinin aday gösterileceğini" iddia etti.