Cumhur İttifakı’ndan CHP-DEM-Kandil üçgenindeki kirli işbirliğine sert tepki: Rotasını milletin çizmediği siyaset iflas eder

PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAK MESAJI

PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu, yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı verdi. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullandı.

Karasu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin en dinamik iki demokratik gücü olan Kürtler ve Alevilerin ortak tutumuyla, mücadelesiyle, ittifakıyla demokrasi mücadelesi gerekecek. Bu seçimlerde de bunlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. İttifak konusunda herkes hassas olmalı. Ortaklaştırarak, ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor.