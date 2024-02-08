Cumhur İttifakı’ndan CHP-DEM-Kandil üçgenindeki kirli işbirliğine sert tepki: Rotasını milletin çizmediği siyaset iflas eder

Terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu, DEM Parti ve CHP arasındaki ittifakın güçlenerek devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamanın ardından DEM Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen Başak Demirtaş adaylıktan çekildi. CHP, tüm belediyelerin adaylarını belirleyeceği Parti Meclisi'ni erteleme kararı alırken, aday tanıtım lansmanı da 18 Şubat'a ötelendi. Kandil'in çizdiği rota sonrası CHP ve DEM arasında pazarlıklar hızlanırken, Cumhur İttifakı'ndan sert açıklamalar geldi. Sabah.com.tr'ye konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Dün olduğu gibi bugün de Kandil'den gelen talimatları uyguladıkları açıktır. DEM, PKK'nın TBMM'ye adeta hançer gibi sokulmuş bir aparatıdır. Yasamada CHP, yargıda ise Anayasa Mahkemesi tarafından korunup kollanmaktadır." dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, "Rotasını milletin çizmediği her siyasi hareket günün sonunda iflas etmeye mecburdur." ifadelerini kullandı.
PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAK MESAJI
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu, yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı verdi. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullandı.
Karasu'nun açıklamaları şöyle:
Türkiye'nin en dinamik iki demokratik gücü olan Kürtler ve Alevilerin ortak tutumuyla, mücadelesiyle, ittifakıyla demokrasi mücadelesi gerekecek. Bu seçimlerde de bunlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. İttifak konusunda herkes hassas olmalı. Ortaklaştırarak, ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor.
BAŞAK DEMİRTAŞ ADAYLIK BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için bir başvuru yapmıştı. Demirtaş'ın İstanbul adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak emir yine demiri kesti ve Kandil'deki teröristlerin çizdiği rota sonrası DEM Parti, Başak Demirtaş'ın adaylığını geri çekmesi için bir süreç yürüttü. Demirtaş da, gelen açıklama sonrası oluşan ortam nedeniyle adaylığını geri çekti.
CHP, ADAYLARIN BELİRLENECEĞİ PM'Yİ VE LANSMANI ERTELEDİ
Başak Demirtaş'ın adyalık başvurusunu geri çekmesi, Kandil'den gelen açıklama, DEM Parti'deki süreç, CHP'yi harekete geçirdi. DEM Parti ile ittifak yapmak için pazarlık süreci yürütülecek. Bu nedenle adayların belirleneceği yarınki CHP PM Toplantısı ertelendi. Ayrıca 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek aday tanıtım lansmanı da 18 Şubat'a ertelendi.
AK PARTİLİ TURAN: ÇAPSIZLIK PAÇALARINDAN AKIYOR
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kandil'den gelen açıklama sonrası yaşananları sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Turan, çok sert ifadeler ile CHP ve DEM Parti'ye yüklendi:
CHP yokuş aşağı freni kopmuş kamyon gibi kontrolden çıkmış bir halde ilerliyor. İlkesizlik, çapsızlık adeta paçalardan akıyor. Acemi genel başkanın partiye hakim olamadığı her hareketinde belli oluyor. Bir gün eş genel başkan / belediye başkanının görüşü, öteki gün Kandilden esen rüzgar ile siyaset yapmaya çalışıyorlar.
"ROTASINI MİLLETİN ÇİZMEDİĞİ SİYASET GÜNÜN SONUNDA İFLAS EDER"
"Rotasını milletin çizmediği her siyasi hareket günün sonunda iflas etmeye mecburdur." diyen Turan, "2018'den bu yana gizlemeye çalıştıkları kirli ittifak her olayda ellerine, yüzlerine bulaşıyor. Ortak hareket etmiyoruz diyorlar ama seçim afişlerini bile aynı matbaada bastırıp aynı nakliye ile dağıtıyorlar. Böyle inkar etmekle bir yere varamayacaklar." ifadelerini kullandı.
"BU ORTAKLIĞI AÇIKTAN YAPIN DA RAHATLAYIN"
Turan, sözlerine şöyle devam etti:
Onlara tavsiyem bu ortaklığı açıktan yapın sizde rahatlayın, kamuoyu da rahatlasın. DEM ile birlikte hareket edeceklerse bile bunu kendi iradeleri ile yapsınlar. Kandil'den, Atlantik 'den, oradan buradan gelen talimat ve tavsiyelerle değil.
"KANDİL'DEN GELEN TALİMAT NASIL DEMLENDİKLERİNİ GÖSTERİYOR"
Eli kanlı terör örgütü elebaşlarının dağdan ikide bir sözümona " demokrasi güçleri " diyerek CHP ile ittifak talimatları göndermesi, ayrılık çıkarmak isteyenler ittifaka zarar vermek isteyenlerdir diye uyarması birlikte nasıl da demlendiklerini göstermektedir.
Milletimiz bu kirli oyunu 28 Mayıs'ta bozduğu gibi 31 Martta da bozacaktır.
MHP'Lİ KARAKAYA: ALDIKLARI OYLARI KANDİL'E İPOTEK EDEN MİLLİ İRADE HIRSIZLARI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da, sabah.com.tr'ye bir değerlendirmede bulundu. Karakaya, "DEM, PKK'nın TBMM'ye adeta hançer gibi sokulmuş bir aparatıdır. Yasamada CHP, yargıda ise Anayasa Mahkemesi tarafından korunup kollanmaktadır. DEM'in sözde yöneticileri Kandilin atamaları olup, çeşitli manipülasyonlarla milletten aldıkları oyları Kandil'e ipotek eden milli irade hırsızlarıdır." dedi.
"MASANIN ALTINDAN DEĞİL ÜSTÜNDEN YÖNETECEKLER"
Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:
Dün olduğu gibi bugün de Kandil'den gelen talimatları uyguladıkları açıktır.
Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda aday belirlemeleri ve/veya aday çekmeleri bilinen bir gerçektir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, göreve geldiği daha ilk gün DEM ile ilişkilerini masanın altından değil üstünden yöneteceklerini ifade etmişti. CHP'li İmamoğlu 5 yıl boyunca İstanbul'da bunların bir dediğini iki etmemiştir.
"İMAMOĞLU'NUN KANDİL İLE İŞBİRLİĞİ OLARAK DA YORUMLANMALI"
Karakaya, "Terörist elebaşılarından Mustafa Karasu'nun açıklamaları ve Başak Demirtaş'ın aday adaylığı müracaatını geri çekmesi CHP ve İmamoğlu'nun Kandil ile olan işbirliklerinin de bir göstergesi olarak yorumlanmalıdır." diyerek, "Bir aydan fazla süredir Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı bilinçli olarak kamuoyunda tartışma konusu yapılmış, son noktayı ise Kandil koymuştur. Bunun böyle olacağı daha başından belliydi. Şimdi sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu'nda. DEM ile ilişkilerinin ve işbirliklerinin şeffaf olacağı yönündeki kamuoyuna verdikleri sözü tutarak, bir açıklama yapmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
"CHP İYİCE DEMLENMİŞTİR"
Karakaya'nın konuya ilişkin son sözleri ise şöyle:
"Bizim bir alakamız yok, Kandil'in talimatıdır." diyerek geçiştirmeye çalışacakları muhtemeldir. Ancak kamuoyu Kandil'in bu açıklamayı yapmasının arka planında nelerin olduğunu çok iyi bilmektedir. Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle CHP iyice demlenmiştir. Bu demlenme karbonatlıdır, bizim milletimiz ise bundan hiç haz etmez.