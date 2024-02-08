Hain saldırının şifreleri çözülüyor

İstanbul Adalet Sarayı'na önceki gün polis noktasına saldırınca etkisiz hale getirilen DHKP/C üyesi iki teröristle ilgili SABAH çok önemli bir detaya ulaştı.Ulaşılan bilgilere göre; olay günü metrobüsün Çağlayan Adliyesi durağında inen 2 terörist, üst geçidi kullanarak adliyeye yöneldi. Bu sırada, 2 polisin bir vatandaşa GBT uygulaması yaptığını görünce, kendilerine yapılmasından endişelenen kadın terörist, polisin yüzüne biber gazı sıktı. Silahını ateşlemeye çalışan teröristin tabancası ilk anda tutukluk yaptı. Kaçmaya çalışan teröristlerin, peşlerindeki polisleri hedef alarak sıktıkları kurşunlar, yoldan geçen bir vatandaşın hayatını kaybetmesine, 2'si polis ile 5 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Kahraman polisin teröristleri etkisiz hale getirdiği noktadaki korkuluğa çok sayıda mermi isabet ettiği ortaya çıktı.Adliyenin C kapısından girmeyi amaçlayan teröristlere burada görevli polisler karşılık verdi. Önce terörist Emrah Yayla, ardından da Pınar Birkoç etkisiz hale getirildi. Adliyeye girip saldırı gerçekleştirme planı yaptıkları anlaşılan teröristlerin; yargı mensuplarını alıkoyma niyetinde oldukları değerlendirildi.Cesetleri incelenen teröristlerin üst aramasında mühimmat ve plastik kelepçeler çıktı. Kadın teröristin çorabına 48 adet kurşun sakladığı, üzerine ise örgütsel mesajlı bir yelek giydiği belirlendi. Çantasında bulunan bir düzeneğin ise halen incelendiği öğrenildi. Teröristlerin üzerinde ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelemede canlı yayın açmak üzere bir sosyal medya hesabı hazırlandığı belirlendi. Cep telefonu çok yönlü incelenmek üzere siber polise teslim edildi.Terörist Pınar Birkoç'un olay sırasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması olan ablası Necmiye Birkoç tutuklandı. Duruşmayı izlemeye gelen 3 kişi de olayla irtibatı olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı. Öte yandan adliyedeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 90'a ulaştı.2015'te avukat gibi hareket ederek Çağlayan Adliyesi'ne adı verilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz da adliyedeki odasında DHKP-C teröristler tarafından rehin aldıktan sonra şehit edilmişti. 1 Şubat 2013'te de ABD Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü, Türk güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesine, 3 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.SALDIRININ ardından adliyede güvenlik önlemleri artırıldı. Adliyenin meydanında çok sayıda polis araçları ve TOMA'lar bekletildi. Saldırının başladığı D blok kısmında da zırhlı araç Shortland bekletildi. Polislerin ise adliye önünde devriye attığı, sık sık GBT sorgusu yaptığı görüldü.DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde toplam 4 bin 202 farklı dosyada 5 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. 251 kişi yargılandıktan sonra hüküm giyerken, 70'i tutuklu olmak üzere 321 örgüt üyesi cezaevinde bulunuyor. Diğer taraftan, saldırı sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar da sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 90'a ulaştığı öğrenildi.SABAH