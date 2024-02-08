Son dakika haberi: Adliyedeki terör saldırısında yeni gözaltılar

Son dakika haberi: İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde yaşanan ve terör örgütü DHKP-C üyesi iki teröristin etkisiz hale getirildiği terör saldırısıyla ilgili operasyonlar sürüyor. Terör örgütü DHKP-C ile iltisaklı olan kişilere yönelik düzenlendiği ifade edilen operasyonlarda gözaltı sayısı 94'e yükseldi. Gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planına SABAH ulaştı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı