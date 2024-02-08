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Giriş Tarihi: 8.2.2024 10:17

Son dakika haberi: Adliyedeki terör saldırısında yeni gözaltılar

Son dakika haberi: Terör örgütü DHKP-C tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde gerçekleştirilen ve iki teröristin etkisiz hale getirildiği terör saldırısında gözaltı sayısı 94’e yükseldi.

Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika haberi: Adliyedeki terör saldırısında yeni gözaltılar

Son dakika haberi: İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde yaşanan ve terör örgütü DHKP-C üyesi iki teröristin etkisiz hale getirildiği terör saldırısıyla ilgili operasyonlar sürüyor. Terör örgütü DHKP-C ile iltisaklı olan kişilere yönelik düzenlendiği ifade edilen operasyonlarda gözaltı sayısı 94'e yükseldi. Gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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Son dakika haberi: Adliyedeki terör saldırısında yeni gözaltılar
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