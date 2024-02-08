Haberler Gündem Haberleri Tepkiler büyüyor: Ankara’yı reklam yerine hizmetle donatsaydınız! Mansur Yavaş'ın korku duvarı
Giriş Tarihi: 8.2.2024 11:05 Son Güncelleme: 8.2.2024 11:34

Tepkiler büyüyor: Ankara’yı reklam yerine hizmetle donatsaydınız! Mansur Yavaş'ın korku duvarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş'ın seçim için adil davranmadığını ortaya çıkardı. Özcan'ın paylaştığı videoda Yavaş'ın, Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un afişlerini dev pankartlarla nasıl engellediği gözler önüne serildi. Özcan'ın paylaşımından sonra on binlerce vatandaşın tepkisini çeken görüntüler Türkiye gündemine oturdu.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Tepkiler büyüyor: Ankara’yı reklam yerine hizmetle donatsaydınız! Mansur Yavaş’ın korku duvarı

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da yerel seçimdeki rakibi Turgut Altınok'a yaptığı engelleme Türkiye gündemine oturdu. Yavaş, Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un afişlerinin bulunduğu duvarın önüne dev totemler koyarak kendi pankartlarını astırdı.

ÖZCAN: REKLAMLA DONATTIĞINIZ KADAR HİZMETLE DONATSAYDINIZ...
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'yı reklamla donattığınız kadar hizmetle donatsaydınız Cumhur İttifakımızın adayı Turgut Altınok'un billboardlarını kapatmaya ihtiyaç duymazdınız…." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın gündeme getirdiği görüntüler haber sitelerinde manşet olurken, Mansur Yavaş'ın, Turgut Altınok'a yönelik engellemesi de vatandaşlar tarafından tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA "PANKARTÇOKESERYOK" ETİKETİ GÜNDEM OLDU
Ankara'da adil bir seçim yarışının olmadığını ortaya çıkaran görüntülerin ardından sosyal medyada "PankartÇokEserYok" etiketi Türkiye gündemine oturdu.

Tepkiler büyüyor: Ankara'yı reklam yerine hizmetle donatsaydınız! Mansur Yavaş'ın korku duvarı

Söz konusu etiket ile binlerce vatandaş yapılan engellemeye tepki gösterirken, Yavaş'ın Ankara'nın hemen her yerinde pankartının olduğunu ancak bir eserinin bulunmadığını dile getirdiler.


Gizem Gamze Satıcı isimli bir vatandaş sosyal medya hesabından, "Sosyal medyadaki algı yerini sabote etmeye bıraktı... Billboardların önüne kaçak kat çıkarken Ankaralının parasıyla reklam yapılmadı mı? Haram yenmiş olmadı mı? #PankartÇokEserYOK" şeklinde tepki gösterdi.

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Tepkiler büyüyor: Ankara’yı reklam yerine hizmetle donatsaydınız! Mansur Yavaş'ın korku duvarı
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