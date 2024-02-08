Tepkiler büyüyor: Ankara’yı reklam yerine hizmetle donatsaydınız! Mansur Yavaş’ın korku duvarı

SOSYAL MEDYADA "PANKARTÇOKESERYOK" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Ankara'da adil bir seçim yarışının olmadığını ortaya çıkaran görüntülerin ardından sosyal medyada "PankartÇokEserYok" etiketi Türkiye gündemine oturdu.

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Söz konusu etiket ile binlerce vatandaş yapılan engellemeye tepki gösterirken, Yavaş'ın Ankara'nın hemen her yerinde pankartının olduğunu ancak bir eserinin bulunmadığını dile getirdiler.