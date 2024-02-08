Video Haber Tepkiler büyüyor: Ankara’yı reklam yerine hizmetle donatsaydınız! Mansur Yavaş'ın korku duvarı
Tepkiler büyüyor: Ankara’yı reklam yerine hizmetle donatsaydınız! Mansur Yavaş'ın korku duvarı

Tepkiler büyüyor: Ankara’yı reklam yerine hizmetle donatsaydınız! Mansur Yavaş'ın korku duvarı

08.02.2024 | 11:02

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş'ın seçim için adil davranmadığını ortaya çıkardı. Özcan'ın paylaştığı videoda Yavaş'ın, Cumhur İttifakı ABB Başkanı Adayı Turgut Altınok'un afişlerini dev pankartlarla nasıl engellediği gözler önüne serildi. Özcan'ın paylaşımından sonra on binlerce vatandaşın tepkisini çeken görüntüler Türkiye gündemine oturdu.

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