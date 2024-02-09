Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın ilçelerinde AK Parti'nin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu: Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Adıyaman'ın bize inancını ve güvenini boşa çıkarmayacağız. Bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri çok güçlü bir şekilde bağrına bastı.Cumhur İttifakı olarak sizlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. Muhalefetin ne yaptığını, hangi yalanlara sarıldıklarını biz asla önemsemiyoruz. Milletimiz bunların fikrini çok iyi biliyor. Biz işimize odaklanıyoruz. Bizim gündemimizde Türkiye Yüzyılı'nın en kısa sürede inşası var. Bizim gündemimizde enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var. Milletin mayıs seçimlerinin ardından altılı ittifakın düştüğü duruma bakıp "Ülke iyi ki bunların eline kalmadı" diye hamdediyor. Tabii bunlar siyasetin latifesi. Biz ülkemize, milletimize, şehirlerimize, en başta da deprem bölgesine neler yapabileceğimize, eksikleri nasıl tamamlayabileceğimize bakıyoruz. Gençlerimize büyük, güçlü Türkiye'yi teslim edene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.6'lıMasa proje bir yapıydı. Beraber aylarca yol yürüdükleri, yere göğe sığdıramadıkları, 13'üncü cumhurbaşkanımız diyerek millete reklamını yaptırdıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar. Yenilginin faturasını Bay Kemal'e kestiler. Hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler. 8 ayda CHP ve eski ortakları arasındaki kavga gürültü hiç kesilmedi. CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar toplam oyları yüzde biri dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu.BaşkanErdoğan, Adıyaman'da ilçe aday tanıtım toplantısı sonrası Kahta ve Sincik'te halka hitap etti: Muhalefet deprem bölgesini seçimden seçime hatırlıyor. Biz basit hesapçı deprem turistlerinden olmadık. 14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. 31 Mart'ta başardıktan sonra da sadece icraata yoğunlaşacağımız bir dönem olacak. Bizim derdimiz millet, gayemiz hizmet. Sizlere mahcup olacak hiçbir adım atmadık.Kahta'da pankart çok dikkatimi çekti. İstasyon talebiniz var. Bakanıma talimat vereceğim. İstasyon sorununu halledeceğiz. Deprem konutlarının teslimine de hız kesmeden devam edeceğiz. Sincik-Malatya karayolu projelendirildi, en kısa zamanda da yapacağız. Bakanıma talimat verdim.