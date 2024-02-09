Hatay’ın simgesi meclis binasında hummalı çalışma: Her bir taş tek tek numaralandırılıyor

Asrın felaketi 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören Hatay'ın tarihi meclis binası ile yanındaki Adalı Konağı yeniden inşa ediliyor. Fore kazık üzerine yapılacak olan tarihi yapılar 2025 yılında hizmete sunulacak.Tarihi meclis binası ve Adalı Konağı'nın inşa edildikleri dönemin izlerini taşıması sebebiyle kent hafızasında çok önemli yere sahip olduğunu söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Buradaki ilk amacımız yıkıntının ayrıştırılarak yapının nitelikli parçalarına mümkün olduğunca ulaşabilmek ve yapılacak rekonstrüksiyon (yeniden yapım) çalışmalarında bunları kullanabilmektir. Ayrıştırma işlerinin tamamlanmasının ardından yeni teknolojilerle yeniden inşa edilecek" dedi.Meclis binasının mimari ve statik projeleriyle şubat ayında koruma kurulunun onayından geçmesi öngörülüyor. Kurul onayının akabinde de zeminin iyileştirme çalışmalarına başlanacak.Fransız mimar Leon Benju tarafından projelendirilerek 1927 yılında açılışı yapılan bina, 1939'da Türkiye'ye katılma kararına kadar Hatay Devleti Millet Meclisi Binası olarak hizmet verdi.