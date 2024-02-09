İzmir’de yüzleri güldüren diyalog! Hamza Dağ ’Herkese söyleyebilirsin’ diyerek özellikle vurguladı: Beraber çalışacağız

DAĞ'DAN BELEDİYE ŞOFÖRÜNE: "BERABER ÇALIŞACAĞIZ"

Hamza Dağ mahalleden ayrılacağı sırada yüzleri güldüren bir de diyalog yaşandı.

Seyir halinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsü durduran Hamza Dağ, ESHOT şoförüyle sohbet etti.

Dağ, "Kolay gelsin. Beraber çalışacağız inşallah. Herkese çok rahat bir şekilde söyleyebilirsin. Biz geldiğimiz de herkes ekmeğinde çalışmaya devam edecek."

Şoför ile Dağ arasındaki diyaloglar gülüşmelere neden oldu.