Bahçeli’den Anayasa Mahkemesi’ne sert tepki: Teröristin hakkı mı olur?

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu kapsamda 2053'te lider Türkiye ve süper güç Türkiye'nin inşasını uzun vadeli ve stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Cumhuryet'in yeni yüzyılına Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasının vurulması için çalışıyoruz. Milliyetçiliğimizin manevi temeli yaşa ve yaşat anlayışı...

Türk Birliği'nin bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Belini doğrultan tarih, düştüğü yerden ayaklanan coğrafya hissiyatı ve kardeşlik, Türk milletine büyük imkanlar ve eşsiz fırsatlar sunmaktadır.

"GELECEĞİN GÜCÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. 55 yıldır söylediğimiz şudur; Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır. Geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geçmişimizden ilham alarak tarihimizin parlak sayfalarını geleceğin Türkiyesine mutlaka taşıyacağız."