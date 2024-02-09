Bahçeli'den teröriste hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne sert tepki: "Milli Güvenlik sorunudur" | Video
Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı düzenleyen DHKP-C'li teröristlerden Emrah Yayla hakkında verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösteren Bahçeli, "Ey vicdansızlar teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür. AYM Milli Güvenlik sorunudur." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
47:12
00:13
02:01
CHP’de oda krizi! Meclis polisi devreye girdi | Video 09.02.2024 | 14:36
03:44
İşte Korkut Hava Savunma Sistemi! Fuarın gözbebeği oldu | Video 09.02.2024 | 14:36
03:46
Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'e saygı ziyareti | Video 09.02.2024 | 14:36
04:14
Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına Gazze mesajı | Video 09.02.2024 | 12:28
08:40
CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu! | Video 09.02.2024 | 11:42
02:25
01:20
Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 6 yaralı 08.02.2024 | 23:52
01:18
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı 08.02.2024 | 23:06
03:35
03:47
Kadıköy'de feci ölüm: Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kaldı 08.02.2024 | 22:46
00:09
02:30
19:34
00:59
Öldürdüğü kişinin telefonundan babasını aramış 08.02.2024 | 18:11
01:37
Pakistan’da oy verme işlemi sona erdi 08.02.2024 | 17:58
31:56
07:58
MSB: "Son bir haftada 44 terörist etkisiz hâle getirildi" | Video 08.02.2024 | 12:25