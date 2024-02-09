Video Haber Bahçeli'den teröriste hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne sert tepki: "Milli Güvenlik sorunudur" | Video
Bahçeli'den teröriste hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne sert tepki:

Bahçeli'den teröriste hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne sert tepki: "Milli Güvenlik sorunudur" | Video

09.02.2024 | 16:06

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı düzenleyen DHKP-C'li teröristlerden Emrah Yayla hakkında verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösteren Bahçeli, "Ey vicdansızlar teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür. AYM Milli Güvenlik sorunudur." ifadelerini kullandı.

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