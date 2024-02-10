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Giriş Tarihi: 10.2.2024 11:08 Son Güncelleme: 10.2.2024 11:48

PKK elebaşı Öcalan’ın posterini köprüye asan 2 kişi gözaltına alındı

Adana’da terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini köprüye asan 2 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” dedi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
PKK elebaşı Öcalan’ın posterini köprüye asan 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Şubat'ta Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Celal Bayar Köprüsü'ne PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asılması üzerine araştırma başlattı.

EVLERİNDE YAKALANDILAR

TEM ekipleri, yaptıkları çalışmayla posteri asan iki kişinin PKK terör örgütü üyeliğinden kayıtları mevcut olan B.A. ve M.K., olduğunu tespit etti. Polis şüphelileri sabah vakti gerçekleştirildiği operasyon da gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs, polislerimizce yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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PKK elebaşı Öcalan’ın posterini köprüye asan 2 kişi gözaltına alındı
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