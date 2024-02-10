PKK elebaşı Öcalan’ın posterini köprüye asan 2 kişi gözaltına alındı

EVLERİNDE YAKALANDILAR

TEM ekipleri, yaptıkları çalışmayla posteri asan iki kişinin PKK terör örgütü üyeliğinden kayıtları mevcut olan B.A. ve M.K., olduğunu tespit etti. Polis şüphelileri sabah vakti gerçekleştirildiği operasyon da gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.