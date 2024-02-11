100’üncü yılda yüz akı 100 eser

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri" albümü dijital platformda yayımlandı. Togg, Milli Muharip Uçağı, TCG Anadolu Gemisi, İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, insansız hava aracı, milli tank, millet bahçeleri projesi, şehir hastaneleri gibi Türkiye vizyonu ile Türkiye Yüzyılı'nın başarılarını temsil eden projelerin olduğu albümle eserlere ait fotoğraflar, tanıtım metinleri ve videolar "http:// meb.ai/qIdcvk" adresinden görülebilecek. Albümün sunuş kısmında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen bu projeler övünç kaynağımızdır" sözleri yer alıyor.