CHP’li Yılmaz Büyükerşen’den Osmanlı Düşmanlığı: Padişah ve Şehzadelere yönelik hadsiz sözlere Nebi Hatipoğlu’ndan sert tepki

AK PARTİLİ NEBİ HATİPOĞLU'NDAN ÇOK SERT TEPKİ:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve MHP İl Başkanlığı tepki gösterdi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha iyi bir belediyecilik ve rekabetçi bir Eskişehir için mücadele verirken mevcut belediye yönetimin toplumu kutuplaştırmak için gündemi bulandırmaya çalıştığını belirtti."

"OSMANLI İMPARATORLUĞU'NU AŞAĞILAYAN ANLAYIŞA İTİRAZ EDİYORUM"

"Ama bu defa olmadı Sayın Yılmaz Büyükerşen" ifadesini kullanan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza, utanarak söylüyorum 'karı' diyen, ecdadımız olmasından gurur duyduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nu aşağılayan anlayışa itiraz ediyor, karşı çıkıyorum. Kadınlar canımız, Osmanlı atamızdır. Ayrıca hocasının gölgesinde, kadınlarımıza hakaret edilirken, bu konuşmaları alkışlayan saygıdeğer hanımefendi Ayşe Ünlüce'yi de vatandaşımızın takdirine bırakıyorum."

MHP'DEN TEPKİ

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de yaptığı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in son açıklamalarının Türk milletinin tarihine yapılmış bir hakaret ve aşağılama olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca dünyaya adalet ve medeniyet götürmüş, kahramanlığı ve cesaretiyle öne çıkmış bir millet olduğuna işaret eden Candemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

" Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kahramanca fetih seferlerini, 'mavi gözlü beyaz tenli kadınları almaya" indirgemesi, sadece cehaletin, aşağılığın, bilişsel ve zihinsel işlevlerde gerileme ile karakterize olan bir sendromun göstergesidir. Büyükerşen'in bu alçakça ve saygısızca sözleri, Türk milletinin tarihine ve onuruna yapılmış bir saldırıdır. Tarih şuurundan bihaber bir zihniyetin tezahürüdür. Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca 4 kıtaya hüküm sürmüş dünyanın en güçlü Türk imparatorluğudur. Doğu batı arasında muazzam bir köprü görevi görmüştür. Bizler, Türk milleti olarak, asil tarihimize ve kahramanlarımıza olan saygımızı koruyacak ve asla bu tür aşağılık yaklaşımları cevapsız bırakmayacağız ve kadim Türk tarihimize yapılan bu ve türevi ihanetlerin karşısında olacağız. Milliyetçi ülkücü hareket olarak, Büyükerşen'in bu tür çirkin ve düşmanca sözlerini en sert şekilde kınıyor ve Türk milletinin tarihine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Türk milleti, tarihine ve kimliğine yapılan bu tür hakaretlere sessiz kalmayacak ve gereken cevabı her koşulda verecektir. Büyükerşen gibi tarihimizi çarpıtmaya ve milletimizi küçümsemeye çalışan herkes bilmelidir ki Türk milleti asla boyun eğmeyecek, asla unutmayacak ve asla affetmeyecektir. Türk milleti, gerçekleri tahrif etmeye ve tarihi çarpıtmaya çalışan bu tür söylemlere karşı her koşulda uyanık olacak ve tarihi gerçekleri koruyacaktır.

Türk milleti, tarihine ve değerlerine olan bağlılığını en üst düzeyde tutacak ve bu uğurda her türlü mücadeleyi verecektir."